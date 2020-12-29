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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 343 bini aştı

Dünya genelinde rekor vakaların bulunduğu ABD'de hastalık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son açıklanan resmi rakamlara göre ülkede can kayıpları 343 bini aştı.

29 Aralık 2020 Salı 19:45
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 343 bini aştı
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Çin'de ortaya çıkan kısa süre içinde dünya genelinde yayılan koronavirüs vakaları dünya devi ABD'de uzun süredir bu yana rekor kırıyor.

Son açıklana resmi rakamlara göre ülke genelinde son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 210 bin olurken toplam vaka sayısı bir çok ülkenin nüfusunu geçti ve 20 milyona dayandı.

TOPLAM ÖLÜM 343 BİN

Hastalık sebebiyle hayatını kaybeden ABD vatandaşı sayısı ise son 1 gün içinde 2 bin daha arttı ve toplam can kaybı 343 bin olarak açıklandı.

TOPLAM TEST SAYISI 250 MİLYON

Diğer yandan hastalığa yakalanıp eski sağlığına dönen kişi sayısı ise 11 milyon 700 bini geçti. Ülke genelinde yapılan koronavirüs test sayısı 250 milyonu aştı.

Ülke içinde vaka sayılarının rekor kırdığı eyalet ise 2 milyonu aşan sayı ile  Kalifoniya olurken,Texas ve Florida oldu.

Koronaya bağlı en fazla ölümün yaşandığı eyalet ise 37 bin 518 ile New York oldu.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 224 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 506 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

 



Son Güncelleme: 29.12.2020 19:45
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ABDKoronavirüs VakaVaka SayılarıAbd Vaka Sayıları
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