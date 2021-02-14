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ABD'de koronavirüsten ölen kişi sayısı yarım milyona yaklaştı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son rakamlarla birlikte 496 bini geçti.

14 Şubat 2021 Pazar 20:19
ABD'de koronavirüsten ölen kişi sayısı yarım milyona yaklaştı
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Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de ölen vatandaşların sayısı neredeyse yarım milyona yaklaştı. Son 24 saat içerisinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 532 kişi daha artarak, 496 bine yükseldi..

Koronavirüs verilerinin güncel olarak derlendiği Worldometers sitesinden edinilen bilgilere göre ABD'de vaka sayısının son 24 saat içerisinde 89 bin 982 arttığı ve toplam vaka sayısının 28 milyon 198 bin 566'ya çıktığı öğrenildi. Virüsten dolayı bir günde 3 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybederken bu güne kadar toplam 496 bin 65 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Koronavirüse yakalanan ve tedavi olarak iyileşme gösterenlerin sayısının 18 milyon 153 bine ulaştığı ve ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısının ise 334 milyon 807 bini geçtiği bildirildi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 20:19
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Anahtar Kelimeler:
Vefat SayısıVaka SayısıKoronavirüs BilançosuABD
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