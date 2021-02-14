ABD'de koronavirüsten ölen kişi sayısı yarım milyona yaklaştı

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de ölen vatandaşların sayısı neredeyse yarım milyona yaklaştı. Son 24 saat içerisinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 532 kişi daha artarak, 496 bine yükseldi..
Koronavirüse yakalanan ve tedavi olarak iyileşme gösterenlerin sayısının 18 milyon 153 bine ulaştığı ve ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısının ise 334 milyon 807 bini geçtiği bildirildi.
Son Güncelleme: 14.02.2021 20:19