ABD'de koronavirüs vaka sayısı 15 milyonu geçti

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hastalığı ile mücadele tüm ülkelerde sürerken, hastalık üzerinde etkisi yüzde 95 olan aşının geliştirilmesi haberleri tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de heyecan ile karşılandı.

VAKA SAYILARI 15 MİLYONU GEÇTİ

FDA AŞININ YÜZDE 95 ETKİLİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Ülkede ki korona virüs vaka sayılarının bugün açıklanan resmi verilere göre 15 milyonu geçtiği açıklandı. Hastalığın DSÖ tarafından pandemi ilan edilmesinden sonra tedbir almakta geç kalan ve vatandaşları tarafından eleştiriler alan dünya devi ABD'de açıklanan resmi rakamlara göre vaka sayısı 15 milyon 19 bin 92'ye ulaştı. Hastalığa yakalanan ve verdiği yaşam mücadelesini kaybeden kişi sayısı ise 285 bine dayandı. ABD'de günlük ölüm sayıları ise ortalama bin 500'ün üzerinde seyrediyor.

Öte yandan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) dünyanın heyecanla beklediği aşı haberini yayınlayan BioNTech'in ve ABD'li firma Pfizer ortaklığı ile piyasaya sunulacak olan korona virüs aşısı ile ilgili olarak detaylı bir rapor yayımlandı. Yayımlanan raporda geliştirilen aşının hastalık üzerinde yüzde 95 etkili ve güvenli olduğu açıklandı. Önümüzde ki günlerde bu aşının kullanımına ABD'De onay verilmesi bekleniyor.