ABD'de koronavirüs vaka sayısı 15 milyonu geçti

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hastalığı ile mücadele tüm ülkelerde sürerken, hastalık üzerinde etkisi yüzde 95 olan aşının geliştirilmesi haberleri tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de heyecan ile karşılandı.
VAKA SAYILARI 15 MİLYONU GEÇTİ
FDA AŞININ YÜZDE 95 ETKİLİ OLDUĞUNU AÇIKLADI
Öte yandan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) dünyanın heyecanla beklediği aşı haberini yayınlayan BioNTech'in ve ABD'li firma Pfizer ortaklığı ile piyasaya sunulacak olan korona virüs aşısı ile ilgili olarak detaylı bir rapor yayımlandı. Yayımlanan raporda geliştirilen aşının hastalık üzerinde yüzde 95 etkili ve güvenli olduğu açıklandı. Önümüzde ki günlerde bu aşının kullanımına ABD'De onay verilmesi bekleniyor.
Son Güncelleme: 08.12.2020 23:49