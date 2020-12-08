İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 15 milyonu geçti

ABD'li ilaç firmasının korona virüs hastalığı üzerinden yüzde 95 etkili aşı geliştirme haberlerinin yanında ülkede ki korona virüs hastalığına yakalanan kişi sayısı 15 milyonu geçti.

08 Aralık 2020 Salı 23:49
ABD'de koronavirüs vaka sayısı 15 milyonu geçti
Takip Et:

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hastalığı ile mücadele tüm ülkelerde sürerken, hastalık üzerinde etkisi yüzde 95 olan aşının geliştirilmesi haberleri tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de heyecan ile karşılandı.

VAKA SAYILARI 15 MİLYONU GEÇTİ

Ülkede ki korona virüs vaka sayılarının bugün açıklanan resmi verilere göre 15 milyonu geçtiği açıklandı. Hastalığın DSÖ tarafından pandemi ilan edilmesinden sonra tedbir almakta geç kalan ve vatandaşları tarafından eleştiriler alan dünya devi ABD'de açıklanan resmi rakamlara göre vaka sayısı 15 milyon 19 bin 92'ye ulaştı. Hastalığa yakalanan ve verdiği yaşam mücadelesini kaybeden kişi sayısı ise 285 bine dayandı. ABD'de günlük ölüm sayıları ise ortalama bin 500'ün üzerinde seyrediyor.

FDA AŞININ YÜZDE 95 ETKİLİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Öte yandan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) dünyanın heyecanla beklediği aşı haberini yayınlayan BioNTech'in  ve ABD'li firma Pfizer ortaklığı ile piyasaya sunulacak olan korona virüs aşısı ile ilgili olarak detaylı bir rapor yayımlandı. Yayımlanan raporda geliştirilen aşının hastalık üzerinde yüzde 95 etkili ve güvenli olduğu açıklandı. Önümüzde ki günlerde bu aşının kullanımına ABD'De onay verilmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 08.12.2020 23:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsAbd Korona Virüs Vaka Sayıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ duyurdu! Aşılar koronavirüse karşı 'bağışıklık duvarı' oluşturmaktan çok uzakta
DSÖ duyurdu! Aşılar koronavirüse karşı 'bağışıklık duvarı' oluşturmaktan çok uzakta
Dünya genelinde koronavirüs yüzünden ölümler 1 milyon 534 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs yüzünden ölümler 1 milyon 534 bini geçti
Dünya'nın en büyük buzdağı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya!
Dünya'nın en büyük buzdağı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya!
Karantinasını İhlal Etti, Kurşuna Dizildi! Adres Şaşırtmadı...
Karantinasını İhlal Etti, Kurşuna Dizildi! Adres Şaşırtmadı...
Çin yapay güneşi HL-2M Tokamak'ı aktif etti!
Çin yapay güneşi HL-2M Tokamak'ı aktif etti!
Almanya'da milyoner kadın tüm mirasını kasabadaki komşularına bıraktı!
Almanya'da milyoner kadın tüm mirasını kasabadaki komşularına bıraktı!

Popüler Haberler

Subay nasıl olunur? Subay olmak için kadın ve erkeklerde aranan şartlar nelerdir?
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme başvuru nasıl yapılır? 2020 Engelli sağlık kurulu raporu yenileme işlemi ücretli midir?
Akrep dizisinde Şahin karakterine Taha Baran Özbek hayat veriyor
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Aralık 2020 faiz oranları ve şartları
Esnafa KOSGEB ile uygun faizli kredisi veren 13 banka Aralık 2020
2020 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
Garanti BBVA 10.000 TL Aralık 2020 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
vakıfbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2020 Vakıfbank emekli promosyon başvuru şartları
Acil destek kredisine nasıl başvuru yapılır? 2020
Benim Adım Melek dizisi Gülşat karakteri kimdir? Özlem Maden hakkında bilgiler
Bankalar kapatılacak mı? Korona virüs yüzünden bankaların kapatılması kararı alındı mı?
Baraj dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Exatlon Challenge yarışması ne zaman başlayacak? Exatlon Challenge yarışmacıları kimler?
Korona virüs ile grip arasındaki farklar nelerdir?
2020 Yeni başlayan polis maaşı ne kadar oldu? Polis maaşları ne kadar?
Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
Beni Bırakma Vedat kimdir? Kaan Yalçın hakkında bilgiler
Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları ve konusu
Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak? Güz Masalı ne zaman bitecek?
TRT1 Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler konusu ve oyuncuları
Türk Telekom 10 GB internet kampanyası katılım şartları ve detayları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.