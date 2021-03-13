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ABD'de koronavirüs kabusu: Ölü sayısı 532 bin 593'e yükseldi!

Koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saat içerisinde 1706 kişi daha artarak 532 bin 593'e yükseldi.

13 Mart 2021 Cumartesi 21:43
ABD'de koronavirüs kabusu: Ölü sayısı 532 bin 593'e yükseldi!
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Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm verilerinin kaydedildi Johns Hopkins Üniversitesi raporlarına göre, ABD'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saat içerisinde 96 bin 986 kişi artarak 29 milyon 384 bin 101'e yükseldiği görülürken Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 1706 artarak 532 bin 593'e ulaştığı belirtildi.

En fazla vakanın ve ölümün kaydedildiği Kalifoniya, 3 milyon 614 binden fazla vaka ile listenin en başında yer alırken  Kalifoniya'yı 2 milyon 716 bin vaka ile Teksas, 1 milyon 962 bin vaka ile de Florida izliyor. 

Kovid-19 aşılama uygulamalarının devam ettiği ABD'de aşı istatistikleri tutan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede yapılan aşı sayısının bu güne kadar 101 milyon 128 bini geçtiğini duyururken ülke genelinde 65 milyon 965 binden fazla kişinin ilk dozlarının yapıldığı 35 milyondan fazla kişiye de aşıları ikinci dozlarının vurulduğu kaydedildi.

Koronavirüs salgının başından beri vaka ve ölüm sayısı ile dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer alan ABD'nin ardından 11 milyon 363 bini aşkın vaka ile Brezilya olduğu görülürken onu 11 milyon 333 bin vaka ile Hindistan takip ediyor.

 

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 21:43
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ABDKoronavirüsVaka SayısıVefat Sayısı
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