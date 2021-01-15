ABD'de koronavirüs hastası idam mahkumu infaz edildi!

Amerika Birleşik Devletleri’nde Viginia eyaletinin Richmond kentindeki bir uyuşturucu çetesinin lideri Corey Johnson, 1992 yılında idam
a mahkum edildi. 52 yaşındaki çete lideri, bu sabah Indiana eyaletinin Terre Haute kentindeki federal cezaevinde infaz
edildi.
İdam edilen mahkumun koronavirüse yakalandığı öğrenilirken, avukatları virüs nedeniyle idamın ertelenmesini talep etmiş ancak talep reddedilmişti. İdam edilen Corey Johnson, Joe Biden’ın başkanlığı öncesi idam edilen son hükümlü oldu.
Son Güncelleme: 15.01.2021 20:01
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