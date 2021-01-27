ABD'de koronavirüs aşısı için geceden sıraya giriyorlar

Türkiye’de koronavirüs aşılama işlemleri sistemli ve güvenilir bir yolda devam ederken diğer ülkeler aşı sıkıntısıyla gündem oluyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde binlerce kişi aşı yaptırmak için gece saatlerinde sıraya giriyorlar.

Kilometrelerce kuyruk oluşuyor

Gece saatlerinde koronavirüs aşısı yaptırmak için sıraya girmeye başlayan Los Angeles halkı sağlık merkezlerinin önünde kilometrelerce kuyruk oluşturuyor.

Belirli sayıda alınan koronavirüs aşıları için randevu almanın güç olduğu şehirde bazı insanları randevularına gelmemelerin dolayı oluşan boşlukta koronavirüs aşısı olmak için sırada bekliyorlar.