ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 476 bini geçti

Geçtiğimiz aylarda yaşanan başkanlık seçiminde zor günler geçiren ABD'de korona virüs sebebiyle ölümlerde durmuyor.

Salgın hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi için geç kalınmakla suçlanan ülkede korona virüs hastalığı sebebiyle ölenlerin sayısı son gelen bilgilere göre 476 bini geçti.

ABD'DE VAKA SAYISI 28 MİLYONA DAYANDI

Vaka sayılarının hızla yayıldığı ülkede son 1 gün içinde korona virüs vakası tespit edilen kişi sayıyı 89 bini geçti ve toplam vaka sayısı 28 milyona dayandı.

CAN KAYBI 476 BİNİ GEÇTİ

Korona virüs sebebiyle son 24 saat içinde hayatını kaybeden kişi sayısı ise bin 400 kişi daha arttı ve toplam can kaybı 476 bin 400 olarak açıklandı.

Aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği ülkede hastalığa yakalanıp, atlatan kişi sayısı ise 17 milyonu aştı. Ülkede bugüne kadar yapılan korona virüs test sayısı ise 326 milyona yaklaştı

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 847 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 550 bine yakın vakayla Brezilya takip ediyor.