ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 356 bini geçti

Dünya üzerinden uzun süredir koronavirüs vaka sayısında rekorlar kıran dünya devi ABD'de de işler hiç istenen gibi gitmiyor. Ülke genelinde alınan tedbir ve getirilen sıkı kısıtlamalara rağmen vaka sayıları ve buna bağlı olarak ölümler hız kesmeden devam ediyor.

ÖLÜM SAYISI 356 BİNİ AŞTI

'Worldometers'e göre ülkede sonra 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 156 bini aştı ve toplam vaka 21 milyona dayandı. Ülke genelinde can kayıpları ise devam ediyor. Son 1 gün içinde hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden ABD'li sayısı 2 bin artttı ve toplam can kaybı salgın boyunca 356 bin 450 oldu.

TEST SAYISI 284 MİLYONU GEÇTİ

EN FAZLA VAKA CALIFORNIA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Diğer yandan hastalığa yakalanıp, hastalığı atlatan ve eski sağlıklarına kavuşan kişi sayısı ise 12 milyonu aşarken, ülkenin sağlık bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre bugüne kadar 254 milyon 680 bin koronavirüs testi yapıldı.

Ülkede en fazla vaka 2 milyon 345 bin ile Califonia eyaletin de görülürken, en fazla ölüm ise 38 bin 145 kişi ile New York eyaleti oldu

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 310 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 700 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor. Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı Hindistan'da 149 bini, Brezilya'da ise 195 bini aşmış durumda.