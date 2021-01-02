ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 356 bini geçti

Dünya üzerinden uzun süredir koronavirüs vaka sayısında rekorlar kıran dünya devi ABD'de de işler hiç istenen gibi gitmiyor. Ülke genelinde alınan tedbir ve getirilen sıkı kısıtlamalara rağmen vaka sayıları ve buna bağlı olarak ölümler hız kesmeden devam ediyor.
ÖLÜM SAYISI 356 BİNİ AŞTI
'Worldometers'e göre ülkede sonra 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 156 bini aştı ve toplam vaka 21 milyona dayandı. Ülke genelinde can kayıpları ise devam ediyor. Son 1 gün içinde hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden ABD'li sayısı 2 bin artttı ve toplam can kaybı salgın boyunca 356 bin 450 oldu.
TEST SAYISI 284 MİLYONU GEÇTİ
EN FAZLA VAKA CALIFORNIA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA
Ülkede en fazla vaka 2 milyon 345 bin ile Califonia eyaletin de görülürken, en fazla ölüm ise 38 bin 145 kişi ile New York eyaleti oldu
Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 310 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 700 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor. Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı Hindistan'da 149 bini, Brezilya'da ise 195 bini aşmış durumda.