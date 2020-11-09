ABD'de Korona'dan ölenlerin sayısı 243 bin 797'ye çıktı

Çin'de oraya çıkan Korona virüs salgın hastalığı kısa süre içinde dünya devi ABD'de de görülmüş ve son olarak vaka sayılarında dünya rekorunu kırmıştı.

Hastalık ile mücadelede geç kalındığı için ülkede tartışmalar yaşanmış ve dünya devi geçte olsa tedbirler almıştı.

Öte yandan 3 kasım tarihinden itibaren seçim tartışmalarıyla çalkalanan ülkede koronavirüs salgın hastalığı yayılmaya devam ediyor.

Son açıklanan rakamlara göre ABD'de son 1 gün içinde tespit edilen vaka sayısı yaklaşık 118 bin artışla 10 milyonu aştı. Hastalığa yakalanıp yaşam savaşını kaybeden amerikalı vatandaş sayısı ise son 24 saatte 405 kişi daha arttı ve toplam vefat sayısında 244 bine yaklaşıldı.

Ülkede sağlık bakanlığına bağlı kuruluşlar ve özel kuruluşlarda yapılan toplam test sayısı ise 158 milyona yaklaştı. Hastalığın en çok görüldüğü eyalet ise 1 milyonu aşkın sayı ile Teksas oldu.Ölü sayısında ise New York, 33 bin 821 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Korona virüs vaka sayısında ve ölüm sayısında rekoru elinde bulunduran ABD'den sonra ikinci sayıda vaka ve ölüm olan ülkeler ise Hindistan ve Brezilya oldu.