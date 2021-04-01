ABD'de korona sebebiyle can kaybı 552 bini aştı

2019 yılında Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgını kısa süre içinde dünyaya yayıldı.

Salgın hastalık ile 1 yılı aşkın süredir savaşan dünyada ABD'de en çok etkilenen ülkeler arasında ilk sıraya yerleşti.

Ülkede son açıklanan rakamlara göre 24 saat içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1071 kişi daha arttı ve 552 bin 76 kişi olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde yapılan koronavirüs testlerinde ise son 24 saat içinde yaklaşık 67 bin kişide vaka tespit edildi.

97 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldı

Öte yandan tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de aşılama süreci devam ediyor bugüne kadar 97 milyondan fazla kişiye ilk doz, 54 milyondan fazla kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Koronavirüs vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından yaklaşık 12 milyon vakayla Brezilya ve 12 milyon 221 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 321 bini geçen ölüm sayısı ile Brezilya, 203 bin 210 ölümle Meksika izliyor.