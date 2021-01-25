ABD'de kornavirüs kabusu! Son rakamlar çok korkunç

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele içerisinde olan ABD'den gelen son rakamlar korkutucu boyutlara tırmandı. Ülke genelinde son 24 saatte 1854 kişi daha salgından hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 429 bin 511'e yükseldi. Yine son 24 saat içerisinde 134 bin 220 kişide virüs tespit edilirken vaka sayıları son rakamlarla birlikte 25 milyon 705 bin 299'a çıktı.

Kovid-19 verilerini derleyen Worldometers intenet sitesinden edinilen bilgilere göre ABD'de bu güne kadar iyileşme gösterenlerin sayısının 15 milyon 410 bin olarak kaydedildiği bildirilirken Kovid-19 testi yaptıran kişi sayısınında 299 milyon 84 bini geçtiği görüldü.

Califonia, 3 milyon 173 bin küsur vaka sayısı ile ilk sırada yer alırken, Califonia'yı 2 milyon 256 bindn fazla vaka sayısıyla Teksas izliyor. Teksas eyaletini ise 1 milyon 649 bin vakayla Florida takip ediyor. Can kayıplarının en çok yaşandığı yer olan New York ise 42 bin 388 vefat sayısıyla ilk sırada yer alıyor.