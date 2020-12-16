ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı

Korona virüs ile mücadelede zor günler geçiren ve vaka sayılarında dünyada ilk sırada bulunan ABD'de Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastanesi Deneği'nin açıkladı bilgi korkuttu.

1,6 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK KORONAYA YAKALANDI

Denekten yapılan resmi açıklamada salgının başladığı tarihten bu yana ülke genelinde korona virüse yakalanan çocuk sayısının 1 milyon 640 bini aştığı belirtildi. Ülkede sadece geçtiğimiz 1 hafta içinde toplam 178 bin 823 çocukta korona virüs tespit edildiği ve bunun bir rekor olduğu bildirildi.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ UZUN VADELİ ETKİ İÇİN VERİYE İHTİYAÇ VAR

Akademiden yapılan bir başka açıklamada ise 26 kasım - 10 Aralık arasında ki tarihlerde yapılan incelemeerde hastalığa yakalan çocuk sayısında yüzde 23'lük bir artış yaşandı. ABD'de korona virüs yakalan çocuk sayısı toplam vaka sayısının yüzde 12'sini oluşturuyor.

Hastalığın çocuklar üzerindeki semptonlarıyla ilgili yapılan analizlerde korona virüs semptonlarının çocuklar arasında çok nadir görüldüğü fakat pandeminin çocuklar üzerindeki uzun vadeli etkileri üzerine acil olarak daha fazla veri toplamaya ihtiyaç olduğu vurgulandı.

TOPLAM VAKA SAYISI 17 MİLYONA DAYANDI

Diğer yandan ülkede bugün açıklanan resmi rakamlara göre toplam vaka sayısı 16 milyon 993 bin 506’ya, toplam can kaybı ise 309 bin 46’ya ulaştı.