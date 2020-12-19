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ABD'de korkutan rakamlar! Hayatını kaybeden kişi sayısı 321 bine dayandı

Çin'de ortaya çıkan korona virüs hastalığın dünyanın en güçlü devleti ABD'de zor günler geçiriyor. Ülkede son 24 saat içinde hayatını kaybeden kişilerle birlikte toplam kayıp 321 bine dayandı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 18:38
ABD'de korkutan rakamlar! Hayatını kaybeden kişi sayısı 321 bine dayandı
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Bir yılı aşkın süre önce Çin'de ortaya çıkan ve bir türlü durdurulamayan salgın hastalık koronavirüs dünyanın en güçlü ülkesi olan ABD'ye zor günler yaşatıyor. 

ÖLÜM SAYISI 321 BİNE DAYANDI

Worldometers göre dünya devi ABD'de alınan sıkı tedbirlere rağmen son 24 saat içinde eyaletlerden gelen ölüm haberi sayısı yaklaşık 3 bin daha arttı ve toplam kayıp 321 bine dayandı.Diğer yandan ülke genelinde hastalığa yakalanıp atlatan kişi sayısı ise 10 milyonu aştı. Sağlık kuruluşlarında yapılan toplam test sayısı ise 230 milyonu geçmiş durumda.

Ülkede en fazla vaka bildiren eyalet ise 1 milyon 809 binden fazla vaka Kalifoniya oldu. Ardından bu eyaleti ise 1.5 milyondan fazla vaka ile Teksas ve 1,2 milyon vaka ile Florida izliyor.

Ülkede hastalık sebebiyle en fazla can kaybı ise yaklaşık 36 bin ölüm ile New York eyaleti oldu.

Dİğer yandan ABD'de geçtiğimiz gün korona virüs aşılama çalışmaları başlamıştı.Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyondan fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 163 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

 

 

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 18:38
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Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsAbd Vaka Sayıları
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