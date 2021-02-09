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ABD'de kongre üyesi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

ABD'de kongrede bir ilk yaşandı. Kongre üyelerinden biri koronavirüsle mücadele edemedi ve hayata gözlerini yumdu.

09 Şubat 2021 Salı 17:52
ABD'de kongre üyesi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
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Cumhuriyetçi Teksas vekilinin odasında açıklama yapıldı. 67 yaşında olan Wright’ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

 

Kongre üyesi olan Wright’a 2019 yılında akciğer kanseri tanısı konuldu. Wright, tedavi görürken vekillik görevini yapmaya devam ettiği söylendi.

 

21 Ocak tarihinde koronavirüse yakalanmıştı ve başlarda sadece hafif semptonlar göstermekteydi. Wright’ın durumu sonradan ağırlaşmış ve hastaneye kaldırılmış.

 

2020 yılının sonunda Luke Letlow isimli Cumhuriyetçi vekil, 3 Kasım 2020’de seçimlerini kendi bölgesinde kazanmıştı. Letlow, görev başı yapamadan koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirmişti.

 

Şu an ABD’de 27 milyonun üzerinde koronavirüs vakası bulunuyor. ABD’de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 475 bini aştı.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:52
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsABDKongreCovid-109
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