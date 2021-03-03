İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

ABD'de Kongre binasına tehditler yağıyor! FBI uyardı

ABD'de kongre binası tehditler almaya devam ediyor. 4 Mart günü olacağı planlanan saldırıya karşı kongre polisleri önlemleri arttırdı. İşte merak edilenler...

03 Mart 2021 Çarşamba 23:14
ABD'de Kongre binasına tehditler yağıyor! FBI uyardı
Takip Et:

ABD’de baskın haberleri sonrası kongre binasında ekstra önlemler alındı.

6 Ocak tarihinden itibaren tehditler alan Kongre binası, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı tarafından korunuyor. Aşırılık yanlısı grup tarafından tehditler sürmeye devam ediyor.

Tehditlerin ardından Kongre polisi ekstra önlemler aldı. 4 Mart Perşembe günü, kimliği belirlenen bir milis grubunun binaya baskın düzenleyeceği öğrenilmiştir. Washington DC polisi konuya dair açıklamalarda bulundu.

Milis grupların başkentte olduklarına dair delil bulunamadı

Yetkililer, ihbarları değerlendirdiklerini ancak baskın olasılığının düşük olduğunu ifade etti. Daha sonra ise milis grubun başkentte olduklarına dair kanıt olmadığı açıklandı.

Kongre üyeleri tehdit edildi

Kongre polis şefi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gelen tehditlerin geçen sene aynı dönemde olan tehditlere göre %93 civarında arttığını ifade etti.

QAnon komplo teorisyenleri, Donald Trump’ın 4 Mart tarihinde tekrar göreve geleceğini düşünüyor. ABD’de 1793-1933 tarihleri arasında başkanlar 20 Ocak yerine 4 Mart tarihinde göreve başlamıştır.

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 23:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ABDKongre Binası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
71. Berlin Film Festivali'ne çevrimiçi şekilde başlandı! Festival'in tarihleri ve detayları neler?
71. Berlin Film Festivali'ne çevrimiçi şekilde başlandı! Festival'in tarihleri ve detayları neler?
Cemal el-Cemel kimdir? Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel nereye kayboldu, tutuklandı mı, öldürüldü mü?
Cemal el-Cemel kimdir? Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel nereye kayboldu, tutuklandı mı, öldürüldü mü?
Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip öldü mü? Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu nedir?
Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip öldü mü? Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu nedir?
Daft Punk ayrılığı sebebi ne? Fransız ünlü müzik gurubu Daft Punk neden ayrıldı?
Daft Punk ayrılığı sebebi ne? Fransız ünlü müzik gurubu Daft Punk neden ayrıldı?
Gara bölgesi nerededir, hangi ülkede yer alıyor? Gara nerede, haritası ve haritadaki yeri
Gara bölgesi nerededir, hangi ülkede yer alıyor? Gara nerede, haritası ve haritadaki yeri
Myanmar nerdedir, haritadaki yeri, dini inanışı ve nüfusu
Myanmar nerdedir, haritadaki yeri, dini inanışı ve nüfusu

Popüler Haberler

SGK ölüm yardımı başvuru şartları nelerdir? Cenaze yardım ödemesi kimlere verilir?
Malulen emeklilik kapsamına giren hastalıklar hangileridir? Malulen emekli gün sayısı 2021
Youtube kanal alış ve satışında nelere dikkat edilmeli? 2021
Show TV canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Emekli maaşını yüksek almak için ne yapmalı? 2021 Emekli maaşı en yüksek ne kadar olabilir?
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı?
Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada tekneye binmek ne demektir? tekneye bindiğini görme rüyasının tabiri ve anlamı
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
Diyetisyenlik nedir, çalışma saatleri ne kadardır? 2021 diyetisyen maaşları ne kadar?
İstenmeyen spam reklam mesajları engelleme (Android ve iPhone istenmeyen mesaj engelleme)
ÇKS belgesi nedir? ÇKS online sorgulama nasıl yapılır? ÇKS sorgulama işlemleri
Bakaya kalma ve yoklama kaçağı arasındaki fark nedir? Yoklama kaçağı olanlara hangi cezalar verilir?
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK üniversite tatili uzatıldı mı, açılış tarihi belli oldu mu?
Emekli kişinin iş yeri açması halinde ödediği vergiler nelerdir? Maaşında ne kadar kesinti uygulanır?
Diyetisyen ne kadar maaş alır? 2021 Diyetisyen maaşı ne kadardır?
Erken emekli olmak isteyenler neler yapmalıdır? 2021 Erken emeklilik şartları
Noter güvenli ödeme sistemi ücretli midir? Noter güvenli ödeme sistemi hangi bankalarda var?
Gürcistan’a nasıl gidilir, tatil nasıl? 2021 Gürcistan’a gitmeden önce bilinmesi gerekenler nelerdir?
Dondurulan Instagram hesabının şifresini hatırlamıyorum ne yapmalıyım? 2021 dondurulmuş instagram hesabı nasıl görünür?
Hayranlıkla bakılan harika görünen kıvırcık saç modelleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.