ABD'de Kongre binasına tehditler yağıyor! FBI uyardı

ABD’de baskın haberleri sonrası kongre binasında ekstra önlemler alındı.

6 Ocak tarihinden itibaren tehditler alan Kongre binası, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı tarafından korunuyor. Aşırılık yanlısı grup tarafından tehditler sürmeye devam ediyor.

Milis grupların başkentte olduklarına dair delil bulunamadı

Tehditlerin ardından Kongre polisi ekstra önlemler aldı. 4 Mart Perşembe günü, kimliği belirlenen bir milis grubunun binaya baskın düzenleyeceği öğrenilmiştir. Washington DC polisi konuya dair açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, ihbarları değerlendirdiklerini ancak baskın olasılığının düşük olduğunu ifade etti. Daha sonra ise milis grubun başkentte olduklarına dair kanıt olmadığı açıklandı.

Kongre üyeleri tehdit edildi

Kongre polis şefi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gelen tehditlerin geçen sene aynı dönemde olan tehditlere göre %93 civarında arttığını ifade etti.

QAnon komplo teorisyenleri, Donald Trump’ın 4 Mart tarihinde tekrar göreve geleceğini düşünüyor. ABD’de 1793-1933 tarihleri arasında başkanlar 20 Ocak yerine 4 Mart tarihinde göreve başlamıştır.