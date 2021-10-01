ABD’de kaydedilen uzaylı görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medya son günlerde ABD’de bir evin camında görülen yaratık görüntüsüyle çalkalanıyor. TikTok’ta paylaşılan ve Google Earth kamerası tarafından çekilen görüntüde, pencere kenarında yaratık benzeri bir canlı görülüyor. Sosyal medyada infial yaratan görüntü kısa sürede tartışmalara neden oldu.

Yaratığın gülümsediği iddia edildi

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntüdeki yaratığın gerçek olduğunu ve gülümseyerek hareket ettiğini iddia ederken, bir kısmı da görüntülerin gerçek olmadığını ileri sürdü.

İşte o görüntüler: