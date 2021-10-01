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ABD’de kaydedilen uzaylı görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medya platformu Tiktok'ta kaydedilen uzaylı görüntüsü sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kullanıcıların bir bölümü görüntüdeki canlının yaratık olduğunu iddia ederken, bir bölümü de görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti.

01 Ekim 2021 Cuma 20:29
ABD’de kaydedilen uzaylı görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü
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Sosyal medya son günlerde ABD’de bir evin camında görülen yaratık görüntüsüyle çalkalanıyor. TikTok’ta paylaşılan ve Google Earth kamerası tarafından çekilen görüntüde, pencere kenarında yaratık benzeri bir canlı görülüyor. Sosyal medyada infial yaratan görüntü kısa sürede tartışmalara neden oldu.

Yaratığın gülümsediği iddia edildi

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntüdeki yaratığın gerçek olduğunu ve gülümseyerek hareket ettiğini iddia ederken, bir kısmı da görüntülerin gerçek olmadığını ileri sürdü.

İşte o görüntüler:


Son Güncelleme: 01.10.2021 20:29
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Anahtar Kelimeler:
YaratıkUzaylıABD
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