İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı
Son Dakika
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu...

ABD'de Joe Biden yönetimi askeri Yemen'den desteğini geri çekiyor!

ABD tarafından son 6 yıldır Yemen'e verilen askeri, siyasi ve lojistik destek yardımları geri çekiliyor. Başkan Joe Biden yönetiminin aldığı söz konusu karar ise Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından duyuruldu.

04 Şubat 2021 Perşembe 21:30
ABD'de Joe Biden yönetimi askeri Yemen'den desteğini geri çekiyor!
Takip Et:

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Yemen ile ilgili alınan kararı basın aracılığı ile duyurdu. Başkan Joe Biden yönetiminin aldığı kararda son 6 yıldır Yemen'de devam eden savaş durumunda Arap askeri komisyonuna verirken destek siyasi ve lojistik alanlardaki yardımların sona erdirileceği belirtildi.

Suudi Arabistan'a ve Yemen' e sağlanan desteklerin kısa süre içerisinde geri çekileceğini bildiren  sağladığı Sullivan, ülkesinin küresel alanda müttefikleri ile aralarındaki ilişkileri onarılma aşamasına geçeceğini ve Başkan Biden yönetiminin de bazı bölgelerde iş birlikleri artırma çalışmaları içerisinde olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 04.02.2021 21:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Joe BidenSuudi ArabistanYemenAskeri DestekGeri çekme Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eş zamanlı el ve yüz nakli ilk defa başarıyla sonuçlandı!
Eş zamanlı el ve yüz nakli ilk defa başarıyla sonuçlandı!
Abd dışişleri bakanı Antony Blinken mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
Abd dışişleri bakanı Antony Blinken mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
Güney Kore, evcil hayvanlara da karantina uygulayacak
Güney Kore, evcil hayvanlara da karantina uygulayacak
12 yaşındaki Haddon Haste, Lego rekorunu kırdı!
12 yaşındaki Haddon Haste, Lego rekorunu kırdı!
Hollywood'u
Hollywood'u "Kutsal Meme" yaptılar!
Babası ve annesi tarafından varile hapsedildi!
Babası ve annesi tarafından varile hapsedildi!

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi izlendi mi? Alev Alev beğenildi mi, dizi devam eder mi?
2021 Ocak ayı İŞKUR işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Xiaomi Mi 10T Lite Türkiye fiyatı ve özellikleri neler?
14 Şubat Sevgililer gününde çiçekçiler kaça kadar açık olacak?
MEB LGS 2021 Şubat örnek soru kitapçığı
Fenerbahçe en son hangi yılda, ne zaman şampiyon oldu?
Kamu ihalelerine girmek için sgk borcu ne kadar olmalı 2021?
Müge Anlı Hasan Kaba bulundu mu?
2021/5 Bedeli SGK tarafından geri ödenen ilaçlar hangileridir?
Sevgililer Günümde kısıtlamalar olacak mı, sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13-14 Şubat kısıtlamaları genelgesi
2020’de Yeni Bekçi Alımı Olacak mı? Bekçi Alım İlanları Ne Zaman Yayınlanacak?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman diziden neden ayrıldı?
Maddi desteğe ihtiyacı olan kişilere müjde! Devlet 977 TL ödeme veriyor! Online başvuru yapılabiliyor
Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? 2 Nisan 2020 Perşembe TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Arka Sokaklar Hüsnü Çoban vuruldu, ölecek mi? Özgür Ozan diziden ayrılacak mı?
Bim Heifer sterilizasyon spreyi ürün yorumları ve incelemeleri
Super Bowl 2021 hangi kanalda ve nasıl izlenir?
2021 ÖSYM ve MEB Sınav görevli ücretleri
Vergi, SGK prim, KYK, MTV yapılandırma başvurusu bitti mi, başvurular uzatıldı mı?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Songül karakteri kimdir?
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.