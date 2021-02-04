ABD'de Joe Biden yönetimi askeri Yemen'den desteğini geri çekiyor!

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan,ile ilgili alınan kararı basın aracılığı ile duyurdu. Başkanyönetiminin aldığı kararda son 6 yıldır Yemen'de devam eden savaş durumunda Arap askeri komisyonuna verirken destek siyasi ve lojistik alanlardaki yardımların sona erdirileceği belirtildi.

Suudi Arabistan'a ve Yemen' e sağlanan desteklerin kısa süre içerisinde geri çekileceğini bildiren sağladığı Sullivan, ülkesinin küresel alanda müttefikleri ile aralarındaki ilişkileri onarılma aşamasına geçeceğini ve Başkan Biden yönetiminin de bazı bölgelerde iş birlikleri artırma çalışmaları içerisinde olduğunu söyledi.