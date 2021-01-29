ABD'de gıda işleme tesisinde meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısında; 6 ölü, 10 yaralı!

ABD'de Gıda İşleme Tesisinde Meydana Gelen Kimyasal Sızıntıda; 6 Ölü, 10 Yaralı!

ABD'nin Georgia eyaletindeki Gainesville'de bulunan bir gıda işleme tesisinde meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölen kişilerin 5’inin tesiste, 1’inin ise acil durum odasında hayatını kaybettiği belirtildi. Diğer yandan da sızıntıdan dolayı 10 kişi yaralandı.

Gainesville'deki Prime Pak Foods adlı gıda işleme tesisinde yerel saatle 10.00 sıralarında meydana geldi.

Kimyasal Sızıntıdan Dolayı 6 Kişi Hayatını Kaybetti!

Kuzey Doğu Georgia Sağlık Sistemi Sözcüsü Bet Downs, en az beş kişinin tesiste hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise acil durum odasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Kimyasal Sızıntıdan Dolayı 10 Kişi Yaralandı!

Olayın yaşandığı bölgeden gelen bilgilere göre 10 kişi çıkan kimyasal sızıntıdan dolayı yaralandı. Yaralanan 10 kişinin içinde sızıntıya müdahale etmek isteyen itfaiye erlerinden birisinin olduğu da bildirildi. Olayın yaşanmasının ardından sızıntının olduğu bölgeye intikal eden ekiplerin çalışmaları ise devam ediyor.