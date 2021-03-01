ABD’de feci kaza! 30’dan fazla araç birbirine girdi

Bir yandan rekor düzeyde korona virüs vaka sayılarıyla uğraşan ABD'de kış mevsimide ağır geçiryor. Kötü hava koşulları ülkede bazı bölgelerde özellikle sürücülere zor anlar yaşatıyor ve zincirleme trafik kaza haberleri gelmeye devam ediyor.

Son gelen haberlere göre ülkenin Montana eyaletinde Billing yerleşim yeri yakınlarında soğuk ve kötü hava koşulları sebebiyle 30'dan fazla araç birbirine girdi. İlk gelen haberlere göre feci trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza yerine ulaşan ekipleri araçları kaldırma ve yaralıları hastanelere kaldırma çalışmaları devam ederken, kazanın soğuk hava sebebiyle yolda meydana gelen buzlanma sebebiyle olduğu öne sürüldü.

Öte yandan kış mevsimini ağır geçiren ülkede geçtiğimiz günlerde Texas'da 80'den fazla araç zincirleme olarak birbirine girmiş 5 kişi can vermiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.