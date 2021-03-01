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ABD’de feci kaza! 30’dan fazla araç birbirine girdi

Kışın ve kötü havanın esir aldığı ABD'de hemen hemen her gün zincirleme kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen haberlere göre Montana eyaletinde meydana gelen zincirleme kazada araç birbirine girdi.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:01
ABD’de feci kaza! 30’dan fazla araç birbirine girdi
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Bir yandan rekor düzeyde korona virüs vaka sayılarıyla uğraşan ABD'de kış mevsimide ağır geçiryor. Kötü hava koşulları ülkede bazı bölgelerde özellikle sürücülere zor anlar yaşatıyor ve zincirleme trafik kaza haberleri gelmeye devam ediyor.

Son gelen haberlere göre ülkenin  Montana eyaletinde Billing yerleşim yeri yakınlarında soğuk ve kötü hava koşulları sebebiyle 30'dan fazla araç birbirine girdi. İlk gelen haberlere göre feci trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza yerine ulaşan ekipleri araçları kaldırma ve yaralıları hastanelere kaldırma çalışmaları devam ederken, kazanın soğuk hava sebebiyle yolda meydana gelen buzlanma sebebiyle olduğu öne sürüldü.

Öte yandan kış mevsimini ağır geçiren ülkede geçtiğimiz günlerde Texas'da 80'den fazla araç zincirleme olarak birbirine girmiş 5 kişi can vermiş ve  çok sayıda kişi yaralanmıştı.



Son Güncelleme: 01.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
ABDZincirleme Kaza
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