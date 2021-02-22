ABD'de düşen uçağın Japon pilotu da hayatını kaybetti!

ABD’de yaşanan uçak kazasında T-38 askeri uçağının Alabama yakınlarında yere çakılması ile ilgili incelemeler devam ederken detaylar da açıklamaya başlandı. Japonya tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden savaş uçağı pilotunun 20’li yaşlarda olduğu ve subay olduğu açıklandı.

ABD tarafından yapılan açıklamalarda Alabama eyaletinde düşen savaş uçağında Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinden bir subayın hayatını kaybettiği açıklandı.

Hayatını kaybeden savaş pilotunun ASDF subayı olduğu açıklanırken pilotun 20’li yaşlarında olduğu ve Japonyalı olduğu belirtildi. Japon subayın Şizuoka eyaletinde Hamamatsu Hava Üssü’nde eğitimde olduğu belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden diğer ismin ABD Hava Kuvvetleri eğitmeni olduğu belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı Missisipi’de bulunan Columbus Hava Kuvvetlerine ait T-38 tipi savaş uçağının geçen gün 17.00 sularında Alabama eyaletinin 3 kilometre açıklarında düştüğü açıklandı.