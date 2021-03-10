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ABD'de de korona'dan ölenlerin sayısı 527 bini aştı

Korona virüs hastalığının üssü haline gelen ABD'de son 24 saat içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1799 artarak toplam vefat sayısı 527 bini aştı.

10 Mart 2021 Çarşamba 18:30
ABD'de de korona'dan ölenlerin sayısı 527 bini aştı
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Korona virüs hastalığının üssü haline gelen dünya devi ABD'de vaka sayıları ve ölümlerin önüne geçilemiyor. Ülkede son 24 saat içinde hayatını kaybeden kişi sayısı 1799 olurken, ülkede toplam can kaybı 527 bini aştı.

TOPLAM VAKA SAYISI 29 MİLYONU AŞTI

Gelen haberlere göre dün ABD'de tespit edilen korona virüs vaka sayısı 51 bin olurken, toplam vaka sayısı ise 29 milyonu aştı.Can kaybı sayısı ise 527 bin 720 olarak açıklandı.

Ülkede hastalık ile mücadele kapsamında kısıtlamalar ve aşılama çalışmaları devam ederken en çok vaka ve can kaybının olduğu eyalet Califonia oldu. 

Vaka sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'den sonra ikinci sırada Hindistan, üçüncü sırada ise Brezilya bulunuyor.

Öte yandan ABD'de de aşılama çalışmalarıda devam ediyor ve şu ana kadar yaklaşık 62 milyon kişiye ilk doz, 32 milyon kişiye ise ikinci doz korona virüs aşısı vuruldu.

 

 



Son Güncelleme: 10.03.2021 18:30
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Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsVaka Sayıları
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