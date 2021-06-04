ABD’de Covid aşısı olanlara bedava bira ve çocuk bakım hizmeti verilecek

kampanyası başlattığını açıkladı. Kampanyaya göre koronavirüs aşısı olan vatandaşlar, ücretsiz bira içebilecek ve çocuk bakım hizmetlerinden bedava olarak yararlanacak. Bu adımla beraber ülkede 4 Temmuz’da kutlanan Bağımsızlık Günü’ne kadar ülkenin neredeyse 4’te 3’ünün en az bir doz aşı alması planlanıyor.

Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a üstünlük kuran Joe Biden, salgınla mücadelenin en önemli hedeflerinden birisi olacağını belirtmişti. Pandemi ile mücadele için yüz milyarlarca dolar harcayan Biden, aşıların kullanıma sunulmasıyla beraber ülkede vaka, ağır hasta ve vefat sayılarında çok büyük bir düşüşün olduğunu vurgulamıştı. Amerika’da şuana kadar toplamda 34 milyon vaka tespit edildi ve 611 bin kişi koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdi.

Biden hükümeti, özel şirketler vasıtasıyla aşı konusunda tereddüt yaşayan kişileri ikna etmeye çalışıyor.