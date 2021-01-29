ABD'de atık tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gelen son dakika haberine göre ABD'de bulunan Georgia eyaletinde ki atık merkezinde sıvı nitrojen sızıntısı yaşandı.

Koronavirüs vakalarıyla başı dertte olan Dünya devi ABD'de şimdiden nitrojen sızıntısı paniği yaşanıyor.

Korona virüs vakaları ve seçim gerilimiyle kötü günler geçiren ülkede şimdide Georgia eyaletinden korkutan bir haber geldi.

6 KİŞİ CAN VERDİ

Ülkeni güneyinde ki Georgia eyaleti sınırları içinde bulunan Gainesville kentinde faaliyet gösteren atık merkezinde henüz sebebi bilinmeyen nedenle sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi.

Paniğe sebep olan sızıntı olayında, sızıntının yaşandığı saatlerde olay yerinde bulunan 6 kişi can verirken, olaylara müdahale içinde gelen 5 itfaiye personeli ise yaralandı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ve müdahale ekipleri sızıntıya müdahale ediyor.