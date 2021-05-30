İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

ABD'de aşı olanlara konser bileti ücreti 18, olmayanlara 1000 dolar

ABD, Florida'da bir konser organizatörü tarafından insanları korona virüs aşısı olmaya yönelik teşvik için ilginç bir yol bulundu.

30 Mayıs 2021 Pazar 01:23
ABD'de aşı olanlara konser bileti ücreti 18, olmayanlara 1000 dolar
Takip Et:

Organizatör tarafından Punk rock grupları Teenage Bottlerocket, MakeWar ve Rutterkin'in 26 Haziran' 2021'de gerçekleştireceği konserin bilet fiyatını Korona virüs aşısı olanlar için 18 dolar, aşıyı yaptırmayan kişiler için de 999 dolar 99 cent olarak açıklandı

Leadfoot Promotions'tan Paul Williams, ABC News'a gerçekleştirmiş olduğu konuşmada fikrin ortaya çıkışında eyaletinde aşı randevuları tüm yaş gruplarına açılmasının ardından çıktığını söyledi. Williams ayrıca konsere katılacak olan bütün katılımcılar için olabildiğince güvenli bir ortam olmasını istediğini ifade etti. 

Satılan biletlerle ilgili konuşan Williams, henüz bin dolarlık biletlerden hiçbir tanesinin satılmadığını söyledi.

Teenage Bottlerocket'in solisti olan Ray Carlisle," Biz hepimiz aşılıyız. Sizi de kalabalıkta görebilmek için hepinizi aşı yaptırmaya teşvik etmek istiyoruz" sözlerini kullandı


Son Güncelleme: 30.05.2021 01:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KonserBiletAşıKorona VirüsABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları 30 Mayıs 2021 Pazar
Emre Çolak'tan imza geldi
Fırat Engin cenazesinde Murat Özarı üzüntülerini dile getirdi
Ninja Kaplumbağalar filmi konusu ne? Ninja Kaplumbağalar filmi oyuncuları kim?
Takip: İstanbul filmi konusu ne? Takip: İstanbul filmi oyuncu kadrosu? Takip İstanbul filmi konusu ve fragmanı
Bebekler hangi göz rengi ile doğar? bebeğin göz rengi olasılıkları
Anadolu otoyolunda kaza: İki otobüs çarpıştı 8 yaralı var
Halil Dervişoğlu'nun eski takımı yükselişte
Son dakika: Karantina süreleri uzatıldı
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 30 Mayıs 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
Akrep dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman'ın hayatı!
Rüyada para alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? para alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Maraşlı canlı izle! ATV Maraşlı 19.bölüm tek parça izle!
Şeref Bey dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim yerleri
Gönül Dağı dizisi Yaşar kimdir? Faruk Karagül kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 30 Mayıs 2021 Pazar evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Asgari geçim indirimi neye göre değişir? 2021 Agi hangi şartlarda alınır?
Gönül Dağı dizisinin Zeynep'i Güliz Aybay'ın hayat hikayesi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.