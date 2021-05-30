ABD'de aşı olanlara konser bileti ücreti 18, olmayanlara 1000 dolar

Organizatör tarafından Punk rock grupları Teenage Bottlerocket, MakeWar ve Rutterkin'in 26 Haziran' 2021'de gerçekleştireceği konserin bilet fiyatını Korona virüs aşısı olanlar için 18 dolar, aşıyı yaptırmayan kişiler için de 999 dolar 99 cent olarak açıklandı

Leadfoot Promotions'tan Paul Williams, ABC News'a gerçekleştirmiş olduğu konuşmada fikrin ortaya çıkışında eyaletinde aşı randevuları tüm yaş gruplarına açılmasının ardından çıktığını söyledi. Williams ayrıca konsere katılacak olan bütün katılımcılar için olabildiğince güvenli bir ortam olmasını istediğini ifade etti.

Satılan biletlerle ilgili konuşan Williams, henüz bin dolarlık biletlerden hiçbir tanesinin satılmadığını söyledi.

Teenage Bottlerocket'in solisti olan Ray Carlisle," Biz hepimiz aşılıyız. Sizi de kalabalıkta görebilmek için hepinizi aşı yaptırmaya teşvik etmek istiyoruz" sözlerini kullandı