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ABD'de aracının kalabalığa süren sürücü katliam yaptı!

ABD'nin Wisconsin eyaletinde aracını kalabalık bir grubun üzerine süren bir sürücü tam anlamıyla katliam yaptı. Noel geçit töreni sırasında meydana gelen olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 10:58
ABD'de aracının kalabalığa süren sürücü katliam yaptı!
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ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Waukesha kentinde gerçekleştirilen Noel geçit töreni kana bulandı. Bir aracın geçit töreninde bulunan kalabalığın içine dalması bir çok insanın ölmesine ve yaralanmasına neden oldu. O anlar cep telefonlarının canlı yayın uygulamasıyla saniye saniye izletildi.

Noel geçit töreni için ışıklarla süslü Waukesha sokaklarında toplanan insanlar törende eğlenirken etkinliğin sonuna doğru şehrin ana caddesinden çığlıklar ve ağlama sesleri gelmeye başladı. Kırmızı renkli SUV tipi bir aracın kalabalığın arasına daldığı insanlara çarpa çarpa ilerlediği görüldü. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde ise bariyerlere ulaşan aracın sokakta müzik yapan bir gruba doğru yöneldiği görüldü.

Olay sırasında polis vatandaşlara dükkanlara sığınmaları çağrısını yaparken bir çok kişi son hızla gelen aracın altında kalmaktan kurtulamadı. Waukesha sokaklarını kana bulayan aracın sürücüsü kısa sürede polis tarafından gözaltına alınırken saldırının kayıtlara göre öğleden sonra 16.39'da gerçekleştiği bildirildi.

Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, olaydan hemen sonra yaptığı açıklamada olayda can kayıplarının ve yaralıların olduğunu duyururken ölü sayısı hakkında bir açıklama yapmadı. Polis şefinin açıklamasından bir süre sonra olayda beş kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

YARALANANLARIN ÇOĞU ÇOCUK!

Meydana gelen saldırı olayında en 43 kişinin yaralandığı bildirilirken yaralılardan çoğunun çocuk olduğu belirtildi.

Saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir yazılı açıklama yapan Waukesha Belediye Başkanı Shawn Reilly, olayın çok travmatik bir durum olduğunu ve yaklaşık 72 bin nüfusa sahip Waukesha kentinde Pazartesi günü okulların kapalı olacağını bildirdi.


Son Güncelleme: 22.11.2021 10:58
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Anahtar Kelimeler:
ABDWisconsinAraç Saldırısı
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