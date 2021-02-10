ABD'de araç köprüden uçtu sürücü son anda kurtuldu!

ABD’de yaşanan trafik kazasında şiddetli kar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü köprüden uçtu. Aracın sürücüsü kazadan son anda kurtulurken görüntüler korkuttu.

Olay Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin eyaletinde meydana geldi. Günlerdir devam eden kar nedeniyle Milwauke şehrinde köprüde şiddetli don yaşandı. buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı ile köprüden uçtu. Aracın köprüden düşmesi ile 2 kişi yaralanırken sürücü son anda kurtuldu.