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ABD'de ani hava değişimi! Denver'da sıcaklık 2 dereceye kadar düştü!

ABD'nin Denver kentinde görülen ani hava değişimi tüm dünyada şok etkisi yarattı. İki gün öncesine kadar 30 derece üstünde olan kentte, sıcaklıklar 2 dereceye kadar düştü.

08 Eylül 2020 Salı 17:25
ABD'de ani hava değişimi! Denver'da sıcaklık 2 dereceye kadar düştü!
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Amerika Birleşik Devletleri’nde sıra dışı hava olayları yaşanmaya başladı. Denver kentinde meydana gelen hava sıcaklığı düşüşü insanlarda panik yarattı. Colorado’ya bağlı bulunan Denver kentinde son iki günde değişen hava sıcaklığı, iklim değişikliğine sebep olacak gibi duruyor.


ABD’de Pazar günü rekor bir sıcaklık derecesi gözlemlendi. Bu sıcaklıkların üzerinden sadece iki gün geçmesine rağmen Denver’da olağan dışı bir sıcaklık düşüşü gerçekleşti. Hava sıcaklığı 36 derece düşen kentte hava sıcaklığı 2 dereceleri buldu. Bu değişim ile birlikte neye uğradıklarını şaşıran ABD vatandaşları, bu durumun normal olmadığını dile getirdi.

Bölgede geçtiğimiz gün sıcaklıklarda dolayı yangınlar meydana gelmişti. Bugün yaşanılan hava değişimi ile birlikte ise Denver’da kar yağışı olması bekleniyor. Bölgede yaşanan bu ani hava değişikliği dünya tarafından hayretle izleniyor.

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 17:25
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Anahtar Kelimeler:
ABDDenverHava Sıcaklığı
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