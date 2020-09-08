ABD'de ani hava değişimi! Denver'da sıcaklık 2 dereceye kadar düştü!

Amerika Birleşik Devletleri’nde sıra dışı hava olayları yaşanmaya başladı. Denver kentinde meydana gelen hava sıcaklığı düşüşü insanlarda panik yarattı. Colorado’ya bağlı bulunan Denver kentinde son iki günde değişen hava sıcaklığı, iklim değişikliğine sebep olacak gibi duruyor.
Bölgede geçtiğimiz gün sıcaklıklarda dolayı yangınlar meydana gelmişti. Bugün yaşanılan hava değişimi ile birlikte ise Denver’da kar yağışı olması bekleniyor. Bölgede yaşanan bu ani hava değişikliği dünya tarafından hayretle izleniyor.
Son Güncelleme: 08.09.2020 17:25