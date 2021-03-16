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ABD'de akılalmaz kaza! Otomobilin üzerine uçak düştü..

ABD'de yolda seyir halinde ilerleyen bir otomobilin üzerine tek motorlu uçak düştü. Yaşanan faciada ise 2 kişi hayatını kaybetti.

16 Mart 2021 Salı 11:09
ABD'de akılalmaz kaza! Otomobilin üzerine uçak düştü..
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ABD'ye bağlı Florida eyaletinde inanılmaz bir kaza yaşandı. İçerisinde 2 kişinin olduğu tek motorlu uçak, kalkışından hemen sonra, yolda seyir halinde ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü. 

Florida eyaletindeki Miami kentinde meydana gelen kazada tek motorlu Beechcraft 36 Bonanza tipi olduğu belirlenen bir uçağın kalkış yaptıktan hemen sonra yaşadığı arıza nedeniyle yolda ilerleyen bir aracın üzerine düştü. Düşme sırasında ise büyük bir patlama meydana geldi.

Yaşanan feci kazada uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken ABD medyası, aracın içinde bulunan bir kadın ve çocuğun yaralandığı bildirildi. Kazanın hemen ardında yapılan incelemeler sonrası yazılı açıklama yapan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) açıklamasında uçağın düşüş nedeniyle ilgili çalışmaların henüz tamamlanmadığını bildirdi.



Son Güncelleme: 16.03.2021 11:09
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Anahtar Kelimeler:
ABDFloridaUçakOtomobilKaza
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