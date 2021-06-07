ABD'de 18 yıl sonra bir alzheimer ilacına onay verildi

ABD’de bulunan FDA, 2003 yılından sonra 2021 yılında ilk bir alzheimer ilacına onay verdi. Amerika Gıda ve İlaç Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre ilaç deney aşamasında ve alzheimer tedavisinin erken safhalarında kullanabileceğini aktardı. İlaç Massachusetts’de bulunan biyoteknoloji şirketi Biogen’de geliştirildi. İlaç geliştirilirken ‘’aducanumab’’ isimli antikor kullanıldı.

İlacın,alzheimer hastalığının ilk safhasında gerçekleşen hafif bilişsel bozuklukların ilerlemesini yavaşlattığı söylenmektedir. Biogen şirketinin CEO’su da hastalığın ilk safhasında ilacın etkili olduğunu geçen sene açıklamıştı.

Bu onayın ardından bilim dünyasında bir tartışma başladı. Bazı bilim insanları ilacın etkili olduğunu gösterecek yeterli delilin olmadığı düşüncesinde.