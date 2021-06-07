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ABD'de 18 yıl sonra bir alzheimer ilacına onay verildi

Alzheimer hastalığı için kesin tedavi sağlayan ilaçlar henüz bulunamadı. ABD'de bulunan bir biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği bir ilaca kullanım onayı geldi. 18 yıl sonra bir alzheimer ilacına onay verilmiş oldu. ABD'de geliştirilen alzheimer ilacının etkisi nelerdir? Bu haberimizde ABD'de kullanımına onay verilen alzheimer ilacına ilişkin detayları sizler için derledik. İşte alzheimer ilacının detayları...

07 Haziran 2021 Pazartesi 22:31
ABD'de 18 yıl sonra bir alzheimer ilacına onay verildi
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ABD’de bulunan FDA, 2003 yılından sonra 2021 yılında ilk bir alzheimer ilacına onay verdi. Amerika Gıda ve İlaç Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre ilaç deney aşamasında ve alzheimer tedavisinin erken safhalarında kullanabileceğini aktardı. İlaç Massachusetts’de bulunan biyoteknoloji şirketi Biogen’de geliştirildi. İlaç geliştirilirken ‘’aducanumab’’ isimli antikor kullanıldı.

İlacın,alzheimer hastalığının ilk safhasında gerçekleşen hafif bilişsel bozuklukların ilerlemesini yavaşlattığı söylenmektedir. Biogen şirketinin CEO’su da hastalığın ilk safhasında ilacın etkili olduğunu geçen sene açıklamıştı.

Bu onayın ardından bilim dünyasında bir tartışma başladı. Bazı bilim insanları ilacın etkili olduğunu gösterecek yeterli delilin olmadığı düşüncesinde.


Son Güncelleme: 07.06.2021 22:31
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ABD Alzheimer IlacıAlzheimer IlacıBiogen şirketi Alzheimer Ilacı
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