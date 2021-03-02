ABD'de 170 vekil, Biden'a yazdıkları mektupta Türkiye'yi hedef gösterdi

'nin yeni yönetiminin'ye yönelik dostane tutumunun giderek uzaklaşması görülürken, Başkan Jor Biden'a Temsilciler tarafından gönderilen skandalgündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde 54 senatör tarafından imzalanan ve Başkan'a gönderilen mektubun bir benzerinin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderilmesinin ardındannde 170 vekilin Dışişleri Bakanı Blinken'a bir mektup yazdıkları ve Biden yönetiminin Türkiye'ye baskı uygulaması gerektiği konusunda çağrıda bulunduğu öğrenildi.

26 Şubat tarihinde yazılan ve ulusal basına yeni yansıyan mektupta NATO müttefiki olan Türkiye'nin uzun süredir ABD ile önemli bir dostluğu olduğu belirtildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimiyle olan ilişkilerin gerildiğine dikkat çekilen mektupta müttefik olarak yer almanın iki ülke yararına olsa bile bu ilişkilerin onarımı için Erdoğan yönetimin davranışlarını değiştirmesi gerektiği kaydedildi.