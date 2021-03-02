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ABD'de 170 vekil, Biden'a yazdıkları mektupta Türkiye'yi hedef gösterdi

ABD Temsilciler Meclisi tarafından 170 vekilin imzasıyla Başkan Joe Biden'a yazılan bir mektupta Türkiye hedef gösterildi ve Ankara'ya baskı uygulanması konusunda öneride bulunuldu.

02 Mart 2021 Salı 12:20
ABD'de 170 vekil, Biden'a yazdıkları mektupta Türkiye'yi hedef gösterdi
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ABD'nin yeni yönetiminin Türkiye'ye yönelik dostane tutumunun giderek uzaklaşması görülürken, Başkan Jor Biden'a Temsilciler tarafından gönderilen skandal mektup gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde 54 senatör tarafından imzalanan ve Başkan Joe Biden'a gönderilen mektubun bir benzerinin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderilmesinin ardından Temsilciler Meclisinde 170 vekilin Dışişleri Bakanı Blinken'a bir mektup yazdıkları ve Biden yönetiminin Türkiye'ye baskı uygulaması gerektiği konusunda çağrıda bulunduğu öğrenildi.

26 Şubat tarihinde yazılan ve ulusal basına yeni yansıyan mektupta NATO müttefiki olan Türkiye'nin uzun süredir ABD ile önemli bir dostluğu olduğu belirtildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimiyle olan ilişkilerin gerildiğine dikkat çekilen mektupta müttefik olarak yer almanın iki ülke yararına olsa bile bu ilişkilerin onarımı için Erdoğan yönetimin davranışlarını değiştirmesi gerektiği kaydedildi.



Son Güncelleme: 02.03.2021 12:20
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Anahtar Kelimeler:
ABDJoe BidenTemsilciler MeclisiMektupTürkiyeCumhurbaşkanı Erdoğan
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