ABD'de 130 aracın zincirleme kaza yapması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi

ABD’nin Teksas eyaletinde etkisini gösteren soğuk hava, büyük bir faciaya yol açtı. Soğuk sebebiyle yoğun olan bir otoyolda gizli buzlanma oluştu. 130 kazanın dahil olduğu zincirleme kaza yaşandı. Kazayı gören araçlar dahi durmayı başaramadı. Kaygan yoldan ötürü araçlar, ardı ardına birbirlerine çarptı. Araçlardan bazıları hurdaya dönerken bazıların maddi hasarlar oluştu. Zincirleme kaza sebebiyle 6 kişi yaşamını yitirdi. 36 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağıt olduğu ve ölüm sayısının artmasından korkulduğu söylendi.

Yoldaki gizli buzlanma hâlâ devam ediyor. Buzlanma sebebiyle ekipler, rahat bir şekilde çalışmalarına devam edemiyor. Kurtarma çalışmaları için 1.5 millik kaza alanı oluşturulmuş.

Yetkililer, başka yerlerde de gizli buzlanma olabileceğini ve bu sebeple araç sürücülerinin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

