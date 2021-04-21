ABD, Türkiye'yi F-35 programından resmi olarak çıkardı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından alınan bir kararla Türkiye'nin F-35 programı kapsamından resmi olarak çıkarıldığı ve bu kararında Ankara'ya bildirildiği belirtildi.

Türkiye'nin Rusya ile anlaşarak S-400 hava savunma sistemiyle ilgili mutabakata varması sonrasında ABD tarafından yaptırıma maruz bırakılmıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yapılan değerlendirme görüşmelerinde Türkiye'yi F-35 programı kapsamından resmi olarakaldı. Alınan resmi boyuttaki karar ise Ankara'ya bildirildi.

ABD'li üst düzey yetkisinin basına verdiği açıklamada 2006 yılında katılımcı tarafların imzasına açılan ve Türkiye'nin 2007 yılında imzalayarak kabul ettiği 'Ortak Mutabakat Zabtı'nın feshettiği ve hazırlanan yeni mutabakat metninde ise Türkiye'nin adının yer almadığı belirtildi. 2006 tarihli söz konusu mutabakatın imza atan 8 ortakla yenide güncellemeye alındığı ve herhangi yeni bir ortak katılımcı eklenmediği bildirildi.