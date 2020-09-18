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ABD, TikTok ve WeChat'e Pazar günü erişim engeli getirecek

ABD, Çin menşeili TikTok ve WeChat için Pazar günü erişim engeli getirecek. ABD'de 100 milyon kullanıcıya sahip uygulamaların veri güvenliği endişeleriyle kapatılacağı belirtiliyor.

18 Eylül 2020 Cuma 19:16
ABD, TikTok ve WeChat'e Pazar günü erişim engeli getirecek
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ABD Ticaret Bakanlığı, Çin tarafından geliştirilen WeChat ve TikTok’un 20 Eylül itibariyle erişime engelleneceğini açıkladı. TikTok kurucusu ByteDance ile ABD arasında mutabakat sağlanması halinde indirme yasağı yine ABD Başkanı Donald Trump tarafından iptal edilebilecek.

100 milyon kullanıcıya sahip


Gençler içerisinde büyük bir popülariteye sahip TikTok, ABD’de hali hazırda 100 milyon kullanıcıya sahip. Bytedance, ABD’nin veri güvenliği konusundaki endişelerini ele alıp TikTok Global için Oracle Corp gibi firmalarla görüşmeye başladı.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda 12 Kasım tarihine kadar TikTok teknik işlemlerinin engellenmeyeceği ve bu süreçte Bytedance firma yetkilileriyle anlaşma sağlanması için ek süre tanındığına yer verildi.



Son Güncelleme: 18.09.2020 19:16
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ABDTikTokWeChat
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