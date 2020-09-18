ABD, TikTok ve WeChat'e Pazar günü erişim engeli getirecek

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin tarafından geliştirilen WeChat ve TikTok’un 20 Eylül itibariyle erişime engelleneceğini açıkladı. TikTok kurucusu ByteDance ile ABD arasında mutabakat sağlanması halinde indirme yasağı yine ABD Başkanı Donald Trump tarafından iptal edilebilecek.

100 milyon kullanıcıya sahip

Gençler içerisinde büyük bir popülariteye sahip TikTok, ABD’de hali hazırda 100 milyon kullanıcıya sahip. Bytedance, ABD’nin veri güvenliği konusundaki endişelerini ele alıp TikTok Global için Oracle Corp gibi firmalarla görüşmeye başladı.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda 12 Kasım tarihine kadar TikTok teknik işlemlerinin engellenmeyeceği ve bu süreçte Bytedance firma yetkilileriyle anlaşma sağlanması için ek süre tanındığına yer verildi.