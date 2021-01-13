ABD Temsilciler Meclisi Başkan Trump için toplandı

Demokratların çoğunluk sağladı Temsilciler Meclisi, bugün bir oturum gerçekleştirmek için toplandı. Geçtiğimiz hafta Kongre Binası'na yapılan baskının masaya yatırılacağı toplantıda Başkan Donald Trump'ın görevden alınıp alınmayacağı tartışılacak.

Meclis üyelerinin oy kullanacağı toplantı sonrasında Trump'ın görevden azledilmesi veya başkanlık koltuğunda devir teslim törenine kadar kalmasına kararı verilecek.

Cumhuriyetçi partiden olan Trump, yapılan darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu şiddete karşı olduğunu belirtmiş ve 20 Ocak'ta yapılacak olan devir teslim töreniyle sorunsuz bir şekilde görevi Demokratların seçilmiş adayı Joe Biden'a devredeceğini söylemişti.

Fakat yaşanan son gelişmelerle birlikte olayların Trump'ın kışkırtması ile geliştiğini ve bu nedenle Başkan'ın 20 Ocak tarihinden önce koltuğu yardımcısı Mike Pence'e bırakması gerektiğini değerlendiriliyor.