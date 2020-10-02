ABD şokta! Başkan Trump ve eşinin korona testi pozitif çıktı

Koronavirüs pandemisi tüm dünya ülkelerinde yaşanmaya devam ediyor. Vaka ve ölüm sayıları gittikçe artarkan şu ana nadar hastalığa karşı etkili bir aşı yada ilaç bulunmadı.

Dünya üzeriden vaka ve vefat sayısında ise rekor ABD'de bulunuyor.

Diğer yandan ABD'den gelen son dakika haberine göre Başkan Donald Trump, eşi Melania Trump'a korona virüs semptonları göstermeleri sebebiyle yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Trump kendisinin ve eşinin koronavirüs hastalığına yakalandığını kendi twitter adresinden dünyaya duyurdu.

Beyaz saraydan yapılan açıklamada ise Başkan Donald Trump, eşi Melania Trump'ın sağlık durumlarının iyi olduğu duyuruldu.

Öte yandan Başkan Donald Trump, salgın başladığından bu yana hastalığı pek ciddiye almayan açıklamaları ile ülkede bazı kesimler tarafından eleştirilmişti.