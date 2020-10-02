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ABD şokta! Başkan Trump ve eşinin korona testi pozitif çıktı

Dünya basınından gelen son dakika haberine göre başından bu yana salgını pek ciddiye ABD Başkanı Trump ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

02 Ekim 2020 Cuma 09:14
ABD şokta! Başkan Trump ve eşinin korona testi pozitif çıktı
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Koronavirüs pandemisi tüm dünya ülkelerinde yaşanmaya devam ediyor. Vaka ve ölüm sayıları gittikçe artarkan şu ana nadar hastalığa karşı etkili bir aşı yada ilaç bulunmadı.

Dünya üzeriden vaka ve vefat sayısında ise rekor ABD'de bulunuyor.

Diğer yandan ABD'den gelen son dakika haberine göre  Başkan Donald Trump, eşi Melania Trump'a korona virüs semptonları göstermeleri sebebiyle yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 


Trump kendisinin ve eşinin koronavirüs hastalığına yakalandığını kendi twitter adresinden dünyaya duyurdu.

Beyaz saraydan yapılan açıklamada ise Başkan Donald Trump, eşi Melania Trump'ın sağlık durumlarının iyi olduğu duyuruldu.

Öte yandan Başkan Donald Trump, salgın başladığından bu yana hastalığı pek ciddiye almayan açıklamaları ile ülkede bazı kesimler tarafından eleştirilmişti.



Son Güncelleme: 02.10.2020 09:14
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsABD Başkanı TrumpABD
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