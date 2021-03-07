ABD Senatosu 1,9 trilyon dolarlık korona yardım paketini onayladı

Amerikan Senatosuvirüs yardım paketini onayladı. Amerikan başkanı Joe Biden tarafından hazırlanan 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketi ve yardımları içeren teşvik paketi Amerikan Senatosu tarafından onaylanarak Temsilciler Meclisi’ne gönderildi. Toplamda 50 oy alan tasarıya 49 karşı oy çıkması da gözlerden kaçmadı. Bu tasarının Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesi düşünülüyor. Böylece Amerikan yönetimi koronavirüse karşı mücadeleyi kazanmak ve Amerika’nın kötüye giden ekonomisini düzeltmek adına son bir yılda 6 trilyon dolarlık yardım paketi hazırlamış oldum. Ancak demokratlar Bu konulara muhalefet ederek, açıklanan yardım paketlerinin ekonomiyi daha fazla küçülteceğini düşünüyor. Dolayısıyla hazırlanan bu yardım tekliflerine sürekli olarak karşıt oy kullanıyorlar. Joe Biden’ın başkanlığı merak ediliyor.