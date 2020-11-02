ABD seçimleri ne zaman açıklanacak? ABD başkanlık seçim sonuçları

ABD’de gerçekleştirilecek olan başkanlık ve kongre seçimleri hem ABD vatandaşları tarafından hem de tüm dünya tarafından merakla beklenmeye devam ediyor. Milyonlarca kişinin katılacağı ve oy vereceği seçimin ne zaman gerçekleştirileceği ve sonuçlarının ne zaman belli olacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

ABD Başkanlık ve Kongre Seçimleri Ne Zaman?

ABD Başkanlık ve Kongre Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ABD’de gerçekleştirilecek olan başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım tarihinde yapılacak. 3 Kasım tarihi içinde Temsilciler Meclisi için de 435 kişi seçilecek. Tüm ABD vatandaşları hem başkanını hem de kongresini belirlemek için sandığa gidecek.

ABD’de gerçekleştirilecek olan seçimlerin sonuçlarına göre 4 sene boyunca başkanlık yapacak olan isim belli olacak. Sonuçlar Türkiye saati ile 3 Kasım’ı 4 Kasım’a bağlayan gecede belirlenecek. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle posta yoluyla da oy kullanılması mümkün hale getirildiği için sonuçların açıklanmasının bir süre daha gecikebileceği aktarılıyor.

Anket Sonuçları Nasıl?

ABD’deki seçim yarışında yapılan anketlere göre Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, Donald Trump karşısında 7,9 puan önde görülüyor.