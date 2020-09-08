ABD seçimi anket sonuçları yankı uyandırdı! Trump'ın galip gelmesi bekleniyor

ABD’de başkanlık yarışı son haftalarına girerken düzenlenen ankette ABD Başkanı Trump’ın Biden’ı başkanlık seçim tartışmalarına üstün gireceği tahmin ediliyor. Ankette kendisini bağımsız olarak tanımlayanların bile Trump’ın kazanmasına kesin gözüyle baktığı ortaya koyuldu.
Araştırmaya katılanlardan yüzde 41’i Demokrat aday Biden’i desteklerken, Cumhuriyetçi aday Trump’a yüzde 47 kazanma ihtimali verildi.
Karışıklıklar Trump’ın oyunu artırdı
Araştırmaya katılım sağlayan yüzde 33 ise ülkede yaşanan karışıklıkların ABD Başkanı Trump’a yaradığını savunuyor. Tartışmanın Eylül sonunda yapılması bekleniyor. İki başkanlık rakibi 3 Kasım’a kadar üç farlı televizyon kanalında karşı karşıya gelecek.
Son Güncelleme: 08.09.2020 22:07