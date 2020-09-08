ABD seçimi anket sonuçları yankı uyandırdı! Trump'ın galip gelmesi bekleniyor

ABD’de başkanlık yarışı son haftalarına girerken düzenlenen ankette ABD Başkanı Trump’ın Biden’ı başkanlık seçim tartışmalarına üstün gireceği tahmin ediliyor. Ankette kendisini bağımsız olarak tanımlayanların bile Trump’ın kazanmasına kesin gözüyle baktığı ortaya koyuldu.

Başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala Trump ile Biden arasındaki canlı yayın tartışmaları şimdiden ülke gündemine oturdu. ABD’li USA Today’deki araştırmalarda Trump ve Biden arasındaki tartışmalarda Trump’ın galip gelmesi bekleniyor.

Araştırmaya katılanlardan yüzde 41’i Demokrat aday Biden’i desteklerken, Cumhuriyetçi aday Trump’a yüzde 47 kazanma ihtimali verildi.

Karışıklıklar Trump’ın oyunu artırdı

Araştırmaya katılım sağlayan yüzde 33 ise ülkede yaşanan karışıklıkların ABD Başkanı Trump’a yaradığını savunuyor. Tartışmanın Eylül sonunda yapılması bekleniyor. İki başkanlık rakibi 3 Kasım’a kadar üç farlı televizyon kanalında karşı karşıya gelecek.