ABD Rusya'yı siber saldırı ile suçladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Hazine ve Ticaret bakanlıklarına siber saldırı yapıldı. Beyaz Saray’dan gelen açıklamaya göre saldırı başka devlet tarafından yapıldığı söylendi. Siber saldırı sonucunda Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresinden evraklar sızdırıldığı söylenenler arasında.

Ulusak Güvenlik Konseyi toplandı

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD’nin durumu kontrol altına aldıklarını ve bütün gereken çalışmaların yapıldığını aktardı. Washington Post gazetesinin iddiasına göre siber saldırının arkasında Rusya hükümeti var.

Rusya’dan yalanma

Rusya’nın Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, Rusya’nın böyle bir saldırgan tavır içinde olmadığını, ikili ve çok taraflı siber anlaşmalara uyduklarını söyledi.