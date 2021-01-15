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ABD resmen felaketi yaşıyor! Son 24 saatte 4 bin 150 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Salgının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs süreci iyiye gitmiyor. Son 1 gün içinde 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

15 Ocak 2021 Cuma 21:55
ABD resmen felaketi yaşıyor! Son 24 saatte 4 bin 150 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Salgın hastalık koronavirüs dünya devi ABD'yi diz çöktürtmüş durumda, ülkede son olarak başlayan aşılama süreci ve alınan her türlü kısıtlamaya rağmen vakarındaki artış eğimi azalmıyor.

Günlerdir başkanlık tartışmalarıyla çalkalanan ABD'de son koronavirüs rakamlar hiçte iç açıcı değil.

CAN KAYBI 400 BİNE DAYANDI

Açıklanan resmi rakamlara göre son 1 gün içinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 150 kişi daha arttı ve salgın süreci içindeki toplam can kaybı 400 bine dayandı.

Ülke genelinde son 24 saat içinde yapılan koronavirüs test sonuçlarına göre ise virüs tespit edilen kişi sayısı 238 bini aştı ve toplam vaka sayısı 24 milyona dayandı.

TOPLAM KORONAVİRÜS TEST SAYISI 280 MİLYON

Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşen kişi sayısı ise 14 milyonu aşarken, ülke genelinde yapılan toplam koronavirüs test sayısı 280 milyona dayandı.

Eyaletlere göre bakıldığında ise en çok korona virüs vakası yaklaşık 3 milyon vaka ile Califonia olurken, en fazla kayıp veren eyalet ise New York oldu.

 

Ülkede aşılama çalışmaları riskli gruplar başta olmak üzere devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 21:55
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Anahtar Kelimeler:
ABDAbd Vaka Sayıları
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