İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...

ABD polisi, orantısız gücünü bu kez 9 yaşındaki kız çocuğuna uyguladı

ABD polisinin şiddet olayları haberlerinin ardı arkası kesilmezken son skandalı ülkede büyük tepkilere neden oldu. Şüpheli konumundaki 9 yaşındaki bir kız çocuğuna biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmek isteyen polislerin bu görüntüleri yaka kameralarıyla kaydedildi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 18:06
ABD polisi, orantısız gücünü bu kez 9 yaşındaki kız çocuğuna uyguladı
Takip Et:

ABD, polisi yine orantısız güç haberleriyle gündeme geldi. New York eyaletine bağlı Rochester kentinde yaşayan bir ailenin tartışmaları hakkında yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri büyük bir skandala imza attı. 

Basında yer alan haberlere göre, tartışmanın ortasında kalan aile bireylerinden 9 yaşındaki kız çocuğuna sert müdahalede bulunan polis ağlayan çocuğa kelepçe takarak polis aracına bindirmeye zorladı. Direnen kız çocuğunu etkisiz hale getirmek isteyen polis bu kez kıza biber gazı sıkarak kontrol altına almaya çalıştı.

Yaşanan gelişmeler polislere ait vücut kamerasına kaydedilirken, olayla ilgili açıklama yapan Rochester Emniyet Müdürü Cynthia Herriott-Sullivan her türlü olayda yaş grubu ayırmaksızın biber gazı müdahalesi olabileceğini belirterek şeffaflık sözü verirken kızın kendisini ve annesini öldüreceğini söylediğini ve küçük kızı hastaneye götürmek ve olay yerinden uzaklaştırmak için polis aracına bindirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Küçük kızın hastaneye kaldırıldıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 01.02.2021 18:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ABDPolisOrantısız Güç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd'de Acil Durum İlan Edildi
Abd'de Acil Durum İlan Edildi
Nil Nehri Çeşmesi 40 yıllık aranın ardından yeniden aydınlandı
Nil Nehri Çeşmesi 40 yıllık aranın ardından yeniden aydınlandı
İsyancılara Bitcoin bağışı yapan Fransız intihar etti!
İsyancılara Bitcoin bağışı yapan Fransız intihar etti!
Fransa'da polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı!
Fransa'da polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı!
İngiltere'de 24 saatte 1200 ölü!
İngiltere'de 24 saatte 1200 ölü!
Son Dakika: İran'da zorunlu karantina!
Son Dakika: İran'da zorunlu karantina!

Popüler Haberler

Sulh Hukuk Mahkemesi hangi davalara bakıyor? Sulh Hukuk Mahkemesi başvuru harcı 2021 yılında ne kadar oldu?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 1 Şubat 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 1 Şubat 2021 Pazartesi
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamları
Netflix 50m2 dizi konusu ve oyuncuları
Whatsapp bellek yetersiz hatası nasıl çözülür? Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz!
Maria ile Mustafa dizisinin Gonca'sı Tuğba Tutuğ'un hayat hikayesi!
Damat mirasçı olur mu, sayılır mı?
Eczaneden ücretsiz maske için SMS’i gelmeyen ne yapacak ?
2020 İşkur eğitim ücretleri belli oldu! İşkur tarafından verilen maaşlar nelerdir?
TRT 1 Yeni dizi Kod Adı: Karantina oyuncuları kim? Konusu ne? Ne zaman başlıyor?
Seksenler dizisi Suna kimdir? Gerçek adı ne? Eda Akalın oynadığı diziler
Turkcell Superbox taahhüt süresi, cayma bedeli sorgulama ve öğrenme işlemleri
Yağlı ciltler için kapatıcılığı yüksek fondöten ve fondöten seçimi önerileri
Exxen Hayallerim Aşkım ve Ailem dizisi konusu ve oyuncuları
Walker dizi konusu ve oyuncuları
NEF 2021 bursu başvurusunda istenen şartlar nelerdir?
Yeşil pasaport kimler alabilir? Yeşil pasaport için başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar
Emekli kaplıca tedavisinden nasıl faydalanılır? 2021 Kaplıca tedavisi masrafları SGK karşılar mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.