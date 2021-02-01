ABD polisi, orantısız gücünü bu kez 9 yaşındaki kız çocuğuna uyguladı

ABD, polisi yine orantısız güç haberleriyle gündeme geldi. New York eyaletine bağlı Rochester kentinde yaşayan bir ailenin tartışmaları hakkında yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri büyük bir skandala imza attı.

Basında yer alan haberlere göre, tartışmanın ortasında kalan aile bireylerinden 9 yaşındaki kız çocuğuna sert müdahalede bulunan polis ağlayan çocuğa kelepçe takarak polis aracına bindirmeye zorladı. Direnen kız çocuğunu etkisiz hale getirmek isteyen polis bu kez kıza biber gazı sıkarak kontrol altına almaya çalıştı.

Yaşanan gelişmeler polislere ait vücut kamerasına kaydedilirken, olayla ilgili açıklama yapan Rochester Emniyet Müdürü Cynthia Herriott-Sullivan her türlü olayda yaş grubu ayırmaksızın biber gazı müdahalesi olabileceğini belirterek şeffaflık sözü verirken kızın kendisini ve annesini öldüreceğini söylediğini ve küçük kızı hastaneye götürmek ve olay yerinden uzaklaştırmak için polis aracına bindirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Küçük kızın hastaneye kaldırıldıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.