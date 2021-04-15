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ABD, ordusunun Afganistan'daki varlığının sona erdiriyor!

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da bir açıklama yaparak Afganistan'da bulunan ordusunun ülkede olan varlığını sona erdireceğini ve 2 bin 500 askerini 11 Eylül tarihgine kadar geri çekeceğini duyurdu.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:08
ABD, ordusunun Afganistan'daki varlığının sona erdiriyor!
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2001 yılında ABD Başkanı George W. Bush tarafından yapılan bir açıklamada Afganistan'da bulunan terör hedeflerinin bombalanmaya başlandığı duyurulmuştu. O tarihten bu yana ülkede askeri varlığını sürdüren ABD, askerilerini geri çekerek tarihi bir karar aldı.

Beyaz Saray'da bir konuşma yapan Başkan Joe Biden, 11 Eylül'de meydana gelen terör saldırılarına kurban giden vatandaşlarını hiç bir zaman unutmayacaklarının altını çizerek artık Afganistan devletini desteklediklerini ve ifade ederek ordularının Afganistan'daki varlığının sona erdirmeye karar verdiklerini söyledi. Başkan Biden, 2 bin 500 askerinin tamamının ülkeden çıkması için hazırladıkları takvimi açıklarken askerlerinin 11 Eylül 2021 tarihine kadar tamamen geri çekeceklerini duyurdu.

Başkan Biden, konuşmasında müttefik olan ve ortak olan ülkelerle birlikte askeri ve istihbarat  uzmanlarıyla diplomatlarıyla yaptıkları görüşmeler sonrası Kongre ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'inde desteğiyle ABD'nin bu güne kadar süren en uzun savaşını bitirme kararı aldıklarını ve ordunun evlerine dönme zamanı geldiğini söyledi.

Kısa bir süre önce göreve gelen Biden yönetimi, bir süredir Afganistan'da yaşanan şiddet olaylarını sürekli gerekçe göstererek aralarında olan anlaşmada belirtilen tarih hakkında bir zorluk olacağını değerlendiriyorlardı.



Son Güncelleme: 15.04.2021 00:08
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Anahtar Kelimeler:
ABDAfganistanAskerGer çekme
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