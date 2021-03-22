ABD merkezli JP Morgan'dan Merkez Bankası yorumu!

Merkez Bankası Başkanlığı'nda yapılan değişim sonrasında bazı çevreler Türkiye ekonomisini hedef alırken, İngiliz Financial Times ve Guardian gazetelerinin hafta sonun yaptıkları yayınlarda spekülatif açıklamalar yapılmıştı. Son olarak merkezi ABD'de bulunan JP Morgan'dan çarpıcı bir yorum geldi.

Türkiye ekonomisinin bir sonraki dönemindeki belirsizlikler için Merkez Bankası yönetiminin enflasyonu düşürmesi ile ilgili çalışmalar yapması ve bunu da şeffaflık sağlayarak öngörülen taahhütleri nasıl gerçekleştireceğini ortaya koyması gerektiğinin belirtildiği açıklamada piyasalarda belirsizliklerin azalması için kısa sürede daha fazla politika yönlendirmesi yapılması gerektiği kaydedildi.

Enflasyonun halen düşmemesi ve dış finansman ihtiyaçları ile birlikte global anlamda sağlanan finansal şartlarda oluşan kırılganlık öne çıkarıldığında alınacak olan politika duruşlarının anlamlı bir değişikliğe geçilmesi için çok fazla alan görülmediğini belirten JP Morgan, parasal çerçevede de şeffaf tutulmasının önemli bir vurgu olduğu ifade etti.

Türkiye'nin büyümesine yönelik enflasyon tahminlerinde Merkez Bankası'nın atacağı bir sonraki adımının Eylül ayında faizde 100 baz puan indirimi yönünde olacağını düşündüklerini ifade eden JP Morgan, şu an için de Türkiye ekonomisine yönelik herhangi bir tahmin değiştirmesi yapmadıklarını ve TCMB'den daha fazla bir yönlendirme verileri beklentileri içinde olduklarını vurguladı.