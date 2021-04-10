ABD, koronavirüs salgınında çöküyor! Bir günde 947 kişi öldü

Koronavirüs salgını felaket boyutunda yaşayan ABD'de virüs yüzünden ölenlerin sayısı 947 kişi daha artarak 561 bin 74'e yükseldi. ABD'de bulunan Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayınlanan Kovid-19 verilerinden elde edilen bilgilere göre ülke genelinde virüs tespit edilen kişi sayısının da bir gün içerisinde 81 bin 666 kişi artarak 31 milyon 85 bin 251'e çıktı.

Califonia eyaletinde 3 milyonu geçen vaka ve 60 binden fazla ölüm nedeniyle en çok etkilenen eyalet sıralamasının ilk sırasında yer alırken Califonia'yı 2 milyon 822 bin vaka ile Texas ve 2 milyon 111 bin vaka ile de Florida takip ediyor.

ABD'de koronavirüs aşılama sistemiyle ilgili istatistikleri takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise yayınladığı son verilerde 114 milyondan fazla vatandaşa koronavirüs aşısının ilk dozlarının 68 milyondan fazla vatandaşa da aşının ikinci dozlarının yapıldığı belirtildi.