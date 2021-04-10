ABD, koronavirüs salgınında çöküyor! Bir günde 947 kişi öldü

Koronavirüs salgını felaket boyutunda yaşayan ABD'de virüs yüzünden ölenlerin sayısı 947 kişi daha artarak 561 bin 74'e yükseldi. ABD'de bulunan Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayınlanan Kovid-19 verilerinden elde edilen bilgilere göre ülke genelinde virüs tespit edilen kişi sayısının da bir gün içerisinde 81 bin 666 kişi artarak 31 milyon 85 bin 251'e çıktı.
ABD'de koronavirüs aşılama sistemiyle ilgili istatistikleri takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise yayınladığı son verilerde 114 milyondan fazla vatandaşa koronavirüs aşısının ilk dozlarının 68 milyondan fazla vatandaşa da aşının ikinci dozlarının yapıldığı belirtildi.
Son Güncelleme: 10.04.2021 22:43