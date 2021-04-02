ABD Kongresi'nde saldırı alarmı! Giriş çıkışlar kapatıldı, yaralılar var..

ABD'de 6 Ocak tarihinde Donald Trump destekçilerinin basarak olay çıkardığı Kongrede yeni bir gelişme yaşandı. Kongresi yerleşkesinde dış tehditlerden geldiği değerlendirilen bir saldırı gerçekleşirken Kongre'nin giriş ve çıkışları kapatıldı. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı saldırıda 2'si polis 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kongrenin dışında bir aracın bariyerleri geçerek geçmeye çalıştığı öğrenilirken aracını polislerin üzerine süren kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayda iki polisin yaralandığına dair yapılan açıklamada şüpheli şahsın da yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.

ABD KONGRESİ'NDEN AÇIKLAMA

ABD Kongre polisi resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan yola konulan bariyerlere bir aracın hızla gelerek geçmeye çalıştığı ve aracın iki polis ve iki güvenlik görevlisine çarparak yaralandığını bildirdi. Şüphelinin yaralı olarak ele geçirildiğinin belirtildiği açıklamada iki polis ve saldırganın hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.