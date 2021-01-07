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ABD Kongre binasında ortalık karıştı: Ölü sayısı 4 oldu! Ülkede OHAL kararı

ABD Başkanı Trump'ın, 'Amerika’yı Kurtar' ismiyle başlattığı mitingde kan döküldü. Kongre binasını basan destekçiler ile polis arasında yaşanan arbedede 4 kişi hayatını kaybederken 14 polisin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser ise yaşanan olaylar nedeniyle alınan OHAL kararının 15 gün daha uzatıldığını bildirdi.

07 Ocak 2021 Perşembe 10:56
ABD Kongre binasında ortalık karıştı: Ölü sayısı 4 oldu! Ülkede OHAL kararı
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ABD'de yapılan seçimlerin ardından başkanlık koltuğunu kaybeden Donald Trump destekçileri ülkede gerilimi bir anda had safhaya tırmandırdı. Trump'ın başlattığı mitingi sonrası Beyaz Saray'da gelen eylemciler kongre binasını bastı.

Sığınaklara inmeden önce kongre üyelerine gaz maskeleri dağıtırken protestocular Temsilciler Meclisinin Başkanı Nancy Pelosi'nin odasına baskın yaptılar. Yağmalalama olaylarının yaşandığı olayda polis biber hazı sıkarak eylemcileri dağıtmaya çalıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, güvenlik güçleri tarafından korunaklı bir şekilde Kongre binasından çıkarıldığı öğrenilirken polisin sert müdahalede bulunduğu olaylarda silahların ateşlenmesiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 52 kişi gözaltına alındığı gösterilerin ardından Washington'da başlatılan OHAL kararı 15 gün daha uzatılırken gösterilerde yaralanan 14 polisin tedavi altında olduğu duyuruldu.

TRUMP'TAN MIKE PENCE İÇİN BEYAZ SARAYA YASAK KARARI!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, meydana gelen olaylarından ardından yardımcısı Mike Pence'in ekibinin başında bulunan Marc Short'un Beyaz Saray'a girmesini yasakladığını yasakladığı kaydedilirken Trump'ın yaptığı açıklamada, "Mike Pence, umarım ülkemizin iyiliği için ayağa kalkabilirsiniz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.



Son Güncelleme: 07.01.2021 10:56
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Anahtar Kelimeler:
ABDKongre BinasıBaskınProtestoDonald Trump
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