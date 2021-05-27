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ABD Kaliforniya'da silahlı saldırı: 9 kişi yaşamını yitirdi

ABD Kaliforniya eyaletinde yaşanan silahlı saldırıda 9 vatandaş yaşamını yitirdi. 9 kişiden 1’inin saldırgan olduğu belirlendi. Ayrıca saldırı sonucunda çok kişi de yaralandı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:40
ABD Kaliforniya'da silahlı saldırı: 9 kişi yaşamını yitirdi
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Polis derhal müdahale etti

San Francisco’nun güneyinde yer alan San Jose Polis Departmanının Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, polislerin yaşanan saldırıca derhal müdahale ettiği belirtildi. Alının bilgilere göre saldırıyı düzenleyen şahsın intihar ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, saldırgan demiryolunda çalışan işçilerin paydos saatini bekleyerek o esnada harekete geçti.

Bölgeden uzaklaşın uyarısı

Yapılan açıklamada, "Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz" uyarısında bulunuldu.

Saldırganla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı

Şerif Yardımcısı Russel David, saldırganın Santa Clara Valley Ulaşım İdaresi (VTA)’da çalıştığını belirtti. David, olayın çok taze olduğunu ve daha fazla bilgi toplamak için emniyet mensuplarının çalıştığını belirtti.

Yetkililer ise saldırganın adını açıklamazken, yaralı vatandaşların yakınlarda yer alan hastanelerde tedavi edildiği bilgisini paylaştı.


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:40
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Abd Kaliforniyada Silahlı Saldırı9 Kişi Yaşamını Yitirdi
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