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ABD, İsrail'e destek olacağının altını çizdi!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail asıllı mevkidaşıyla yapmış olduğu telefon görüşmesi esnasında ABD'nin İsrail'e "sarsılmaz desteğini" vurgulayan bir konuşma yaptı. İşte o konuşmanın detayları...

12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:32
ABD, İsrail'e destek olacağının altını çizdi!
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Hone, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat ile telefondan arayarak görüşme yaptığını vurguladı.

Açıklamada, "Sullivan, son dönemde Hamas ve diğer terör grupları tarafından Kudüsve Tel Aviv de dahil bölgelere füze saldırılarını kınadı" ifadesi kullanıldı.

Sarsılmaz destek

Ayrıca açıklamanın içeriğinde, "Sullivan, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in güvenliğiyle sivillerin korunması ve halkını savunma hakkının sarsılmaz desteğinin altını çizdi" değerlendirmeleri ele alındı.

ABD'nin alanda devam ettirilebilir bir sakinlik getirilmesi açısından her türlğ desteğim verileceğinin de belirtildiği açıklamada, görüşme esnasında  Sullivan ve Ben Shabbat'ın yakın temasta kalmaları konusunda anlaştıklarının altı çizildi.

Emily Hone'un yapmış olduğu açıklamada Sullivan'ın, İsrail'in Filistin'e yapılan hava saldırısından bahsetmediği dikkatlerden kaçmadı.

Mısır ile de görüşme

Açıklamaya göre Sullivan, Mısır hükümetiyle de Gazze ve Kudüs'teki durumları değerlendirdi. Görüşmede, alanda huzurun sağlanması ve yakın temasta kalınması konusunda anlaşıldığı bildirildi.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 18:32
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Anahtar Kelimeler:
ABDİsrailMısırFilistinSarsılmaz Destek
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