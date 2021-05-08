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ABD, İsrail polisinin yaptıklarından endişe duyuyor

Amerika, İsrail’in Mescid-i Aksa’yı hedef alması hakkında açıklama yaptı. Amerika, İsrail polisinin yaptıklarının endişe verici olduğunu söyledi.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 02:27
ABD, İsrail polisinin yaptıklarından endişe duyuyor
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Terör devleti İsrail, her ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da Müslümanları hedef alıyor. Hukuksuz gerekçelerle Filistinlileri, Filistin topraklarından atarak yerleşim yerlerine el koyan terör devleti İsrail, son bir haftadır Mescid-i Aksa’ya baskın düzenliyor.

Son olarak dün akşam yatsı namazında cemaatle namaz kılan Filistinli Müslüman gruplara ses bombası ile saldırdılar. Mescidi aksaya postallarla giren İsrail polisi, Cemaate ses bombasıyla müdahale etti. Konuyla ilgili Amerikan birleşik devletleri dışişleri Sözcü yardımcısı Jalina Porter açıklamalarda bulundu. Amerika İsrail’in mescidi aksaya yapmış olduğu bu hukuksuz baskınlardan derin endişe duyduklarını açıkladı. Son günlerde İsrail’in Mescid-i Aksa üzerinde olan baskısı günden güne artıyor. Bu konudan rahatsız olan bölge sakinleri İsrail’e karşılık verince sıcak çatışmalar yaşanıyor.




Son Güncelleme: 08.05.2021 02:27
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Anahtar Kelimeler:
ABDİsrail
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