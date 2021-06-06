ABD ile Rusya’nın uzay yarışı

Amerikan Havacılık veDairesi’nin () Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çıkması halinde kötü sonuçların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri’nin yaklaşık yarım yüzyıldır uzay konusunda Rusya ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu söyleyen Nelson, Rusya’nın bundan vazgeçmeye çalışarak Çin ile uzayın derinliklerini araştırma çalışmalarına yönlenmek istemesi ve Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılmak istemesinin, Çin ve Rusya üçlüsü arasında yeni bir uzay yarışının ortaya çıkabileceğini ifade etti.

NASA, uzayın tarafsız bir bölge olarak kalması gerektiğini savunan kuruluşlardan bir tanesi. Daha önce Çin, kendi tarihindeki ilk Uluslararası Uzay İstasyonu’nu kurmuş ve çeşitli uzay mekikleri ile bu istasyonu geliştirmeye devam etmişti.