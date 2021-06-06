İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

ABD ile Rusya’nın uzay yarışı

NASA’nın yöneticilerinden olan Bill Nelson, Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılması halinde uzay yarışına neden olabileceği konusunda uyarılar yaptı. Detaylar haberimizde…

06 Haziran 2021 Pazar 13:12
ABD ile Rusya’nın uzay yarışı
Takip Et:

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çıkması halinde kötü sonuçların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri’nin yaklaşık yarım yüzyıldır uzay konusunda Rusya ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu söyleyen Nelson, Rusya’nın bundan vazgeçmeye çalışarak Çin ile uzayın derinliklerini araştırma çalışmalarına yönlenmek istemesi ve Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılmak istemesinin ABD, Çin ve Rusya üçlüsü arasında yeni bir uzay yarışının ortaya çıkabileceğini ifade etti.

NASA, uzayın tarafsız bir bölge olarak kalması gerektiğini savunan kuruluşlardan bir tanesi. Daha önce Çin, kendi tarihindeki ilk Uluslararası Uzay İstasyonu’nu kurmuş ve çeşitli uzay mekikleri ile bu istasyonu geliştirmeye devam etmişti.


Son Güncelleme: 06.06.2021 13:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ABDRusyaUzayNasa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de olay olan koronavirüs tartışması sürüyor!
ABD'de olay olan koronavirüs tartışması sürüyor!

Popüler Haberler

Organik gıdalar dükkanı nasıl açılır? Ne kadar maliyet gerekir?
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı
Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
7 Haziran 2021 Pazartesi günü Show TV yayın akışı
TRT Spor'da 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
7 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
TV 8 canlı yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 7 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı
7 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal 7 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Haziran 2021
Sodexo geçen marketler sorgulama ekranı
Yaralı Kalbim dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan doğum tarihi
Rüyada civciv görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? Civciv görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Rüyada yılan sokması görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada yılan sokması görmek rüyasının tabiri
Rüyada ev taşıma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada ev taşıma görmek rüyasının tabiri
Merve Anlağan Kimdir?
A101'de satılan Piranha tablet nasıl alınır mı? Piranha tablet inceleme ve kullanıcı yorumları
Fulbright bursu naşvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2021
Özel hastaneler acil girişi ücretli mi? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.